В Индии девушку назвали одержимой демонами и изнасиловали в рамках ритуала

В Индии 17-летнюю девушку объявили одержимой злыми духами, насильно доставили в гостиницу якобы для проведения обряда экзорцизма, где над ней надругались. Об этом сообщило издание The Times of India.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Палгхар, штат Махараштра. Недомогание, которое девушка почувствовала во время посещения храма, было истолковано служителями как признак вселения демонов.

Ее отвели к священнику, который предсказал, что без специального ритуала она не сможет иметь детей, а ее будущий супруг умрет преждевременно.

Двое мужчин, идентифицированные как Прем Патил и Каран Патил, вывезли девушку в гостиницу под предлогом проведения необходимого обряда. Там они совершили акт насилия над ней. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. В результате проведенных оперативных действий подозреваемые были задержаны.

