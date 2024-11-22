Разин назвал издевательством решение суда в пользу вдовы Шатунова

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о своем возмущении решением суда, отказавшего ему в правах на песни, которые пел Юрий Шатунов. Мнение Разина привел «Московский комсомолец».

Продюсер заявил, что три судьи из суда Краснодарского края отказали ему в праве на владение хитами, которые когда-то исполнял Шатунов. Все права на 23 песни известного певца были отданы его вдове Светлане.

«Это был не суд, а издевательство. Конечно же, решение будет обжаловано в ближайшие дни в кассационной инстанции», — указал он.

Судьи якобы проигнорировали либо отклонили все доказательства и ходатайства, которые подавал им Разин.

Ранее сообщалось, что Разина захотели проверить на предмет финансирования ВСУ. По мнению общественников, которые выступили с таким запросом, продюсер сбежал из РФ в США, и оттуда угрожает семье покойного Шатунова. После начала СВО Разин стал критиковать российские власти, распродал недвижимость и выехал за рубеж. По этой причине его стоит объявить иноагентом, так считают в организации «Ветераны России».