Разъяренная екатеринбурженка устроила погром в магазине

В Екатеринбурге на Уралмаше произошел инцидент с нападением на продавца в продуктовом магазине, сообщил портал «4 канал».

Там местная жительница устроила погром, закидав работника торговой точки товарами. В результате инцидента у мужчины была разбита губа и порвана футболка.

Конфликт удалось предотвратить благодаря вмешательству очевидца, который обезвредил агрессивную покупательницу. После этого женщина скрылась в неизвестном направлении.

На следующий день та же горожанка продолжила деструктивные действия, ударив по стеклу припаркованного автомобиля. Причина нападения на частное имущество остается невыясненной. Полиция проводит проверку.

