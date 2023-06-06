«Разливуха — зло»: россияне решили отказаться от сидра после череды смертей от него

В составе смертоносного «Мистера Сидра», из-за которого 5 июня в Ульяновской области погибло 18 человек, мог быть этиленгликоль, сообщает 112 .

Это вещество используют для производства тормозной жидкости и антифриза. При попадании в организм человека этот вид спирта даже в малых дозах может привести к летальному исходу. Этиленгликоль не имеет характерного цвета и запаха. Именно поэтому погибшие не заподозрили неладное, когда употребляли напиток.

«Сидр же бродить должен, а не бодяжиться из спирта и ароматизаторов. Разливуха — зло!»; «Надо найти и наказать технолога, который и решил добавить яд и поить этим людей», — пишут пользователи Сети.

По данным СМИ, сейчас изъято более двухсот 30-литровых бутылок «Мистера Сидра», а также задержаны учредитель компании-производителя, менеджеры и главный бухгалтер. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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