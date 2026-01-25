Размозжил голову другу: охотник замаскировал жуткую расправу под ДТП

Трагический инцидент на охоте в Саратовской области, первоначально представленный как несчастный случай, обернулся уголовным делом об убийстве. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на канал «112».

Изначальная версия событий в Новобурасском районе Саратовской области звучала как сюжет для триллера. По предварительным данным, два друга отправились ночью на снегоходе в лесополосу. В результате аварийного опрокидывания техники, ружье, которое один из них держал при себе, якобы выстрелило: попадание было в голову без шансов на выживание. Однако следствие усомнилось в этой картине произошедшего.

По предварительной версии следствия, один из участников поездки смертельно ранил своего товарища, а затем попытался инсценировать несчастный случай, связанный с перевернувшимся снегоходом. Это стало известно после тщательной проверки версии.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователям лишь осталось установить мотивы вероятного стрелка.

