«Разорвало прямо за спиной»: команда RT едва не попала под удар израильской ракеты

Телеканал RT обнародовал кадры , на которых запечатлен момент удара израильских сил по съемочной группе в Ливане. Видео, попавшее в распоряжение редакции, демонстрирует, насколько близко разорвался снаряд от находившихся на месте журналистов.

На записи видно, как корреспондент ведет репортаж, когда прямо за его спиной происходит мощный взрыв. Снаряд упал буквально в нескольких метрах от съемочной группы, едва не задев людей осколками. Могло случиться и прямое попадание, если бы журналист стоят на несколько шагов дальше от камеры.

Ранее стало известно, что глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор получили ранения в результате израильской атаки. По данным телеканала, журналисты выполняли свою профессиональную работу в момент, когда попали под обстрел. Опубликованное видео подтверждает, что атака велась целенаправленно в непосредственной близости от сотрудников СМИ.

Ранее сообщалось, что эксперт объяснил, почему сорвалась поездка Трампа в Пекин.