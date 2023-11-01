Разведчик: ВСУ практически отказались от попыток прорвать оборону под Соледаром

Украинские войска больше не пытаются прорвать российскую оборону под Соледаром в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик добровольческого батальона «Скиф» с позывным Крест.

По его словам, летом украинские атаки были ежедневными, а сейчас они лишь изредка пытаются прощупать оборону, а столкнувшись с ответным огнем, быстро отступают.

Снижение активности ВСУ, вероятно, связано с значительными потерями в их рядах, предположил командир разведгруппы с позывным Воля.

Он сообщил, что под Соледаром на стороне ВСУ воюют боевики разных национальностей, и между ними порой уже возникают конфликты, вплоть до перестрелок. Поляки гонят украинцев на минные поля, а те не хотят идти на верную смерть.

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Конфликт Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля. Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского — в материале «Подмосковье сегодня».