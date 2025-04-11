В Британии обвинили Россию в наборе китайских наемников

Британская газета The Guardian распространила ложные сведения о том, что Россия якобы проводит кампанию по набору наемников из Китая. Об этом пишет RT.

Британские обозреватели распустили фейк о 150 китайцев, которые якобы находятся на стороне ВС РФ. Там указывали, что в Поднебеской косвенно одобряют участие в сражениях на стороне РФ. Доказательств этому и ссылок на надежные источники The Guardian не предоставил. Единственное, чем пытались аргументировать сведения, это видео из китайской соцсети 2023 года. Тематика ролика военная, но, как выяснили, никакого отношения к России не имеет.

Обратили внимание и на то, что в видеоряде нет призывов, а лишь истории китайцев, которые якобы собираются воевать после Нового года. При этом субтитры там на русском. Материал посмотрели 54 тыс. просмотров, что для Китая мизерные показатели.

Опубликованное британским издание видео и материалы оказались фейком, который уверенно подхватили СМИ на Украине.

Ранее в России оценили слова Владимира Зеленского о якобы пленении китайцев в зоне СВО.