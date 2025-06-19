Разведка США не сумела найти доказательств работы Ирана над ядерным оружием

У разведки Соединенных штатов нет никаких доказательств того, что в Иране велись разработки ядерного оружия. Такое заявление сделал Марк Уорнер, заместитель руководителя комитета сената США по разведке. Его слова привела новостная сеть MSNBC.

Уорнер утверждает, что еще в марте 2025 года разведка докладывала, что нет никаких следов того, что в Иране ведутся разработки ядерных вооружений. С тех пор не выявлено никаких новых свидетельств обратного.

«В понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — указал он.

Сенатор добавил, что президент Трамп игнорирует все полученные разведывательные данные и занимается внешней политикой через твиты в соцсетях.

Ранее стало известно, что Трамп утвердил план нападения на Иран еще 17 июня, однако еще не отдал приказ о начале атаки. По мнению прессы, американский лидер выжидает, чтобы выяснить, готов ли Иран отказаться от своей ядерной программы. Вашингтон якобы рассматривает несколько вариантов нападения на Иран.