Разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk Соединенных Штатов был замечен возле российской Калининградской области. Соответствующая информация была опубликована на сайте сервиса Flightradar .

Согласно информации сервиса, дрон был замечен около 22:20 по московскому времени. Сообщается, что техника с позывным FORTE16 летала кругами над воздушным пространством Польши, рядом с границей российской Калининградской области. Высота полета американского БПЛА составляла около 17 километров, вычислил сервис.

Ранее президент американского государства Джо Байден заявил о том, что он является человеком, «остановившим Путина и сплотившим Североатлантический альянс».