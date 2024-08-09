Развожаев: Севастополь атакуют, над Черным морем сбита противокорабельная ракета ВСУ

Российские военные в настоящее время отражают ночную атаку украинских боевиков на Севастополь с воздуха. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, при приближении к Севастополю уже сбита одна противокорабельная ракета «Нептун».

«Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна акваторией на значительном отдалении от берега. Сохраняется опасность применения ВСУ БПЛА», — написал он.

Развожаев добавил, что боевые расчеты ПВО продолжают свою работу по выявлению и уничтожению вражеских воздушных целей. В Севастополе объявлена воздушная тревога.

Напомним, вечером 7 августа ряд каналов сообщил о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Официальной информации об этом не было, а СМИ, которые ранее подтвердили эту новость, вскоре опровергли ее.

В этот день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что журналист находится в одной из больниц Курска. Он пришел в сознание. Позже Смирнов опубликовал аудиосообщение Поддубного, в котором военкор сообщил, что ему помогли прекрасные врачи. Журналисту продолжат оказывать медицинскую помощь уже в Москве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на журналиста ВГТРК Евгения Поддубного.