Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь ракетами с поражающими металлическими элементами

Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Севастополем четыре воздушные цели, сообщил в своем аккаунте в соцсетях городской губернатор Михаил Развожаев. Накануне мы сообщали об ночной атаке ВСУ на севастопольский мыс Фиолент.

В настоящее время на местах падения обломков вражеских воздушных целей работают оперативные службы, отметил Развожаев.

«Ракеты были начинены поражающими металлическими элементами. Информации о пострадавших не поступало», — добавил губернатор в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на улице Хрусталева в центральной части города на пешеходный переход рухнула часть сбитой ракеты. В районе улицы Симонка в поселке Учкуевка на северной стороне Севастополя замечены догорающие остатки упавших частей украинских дронов.