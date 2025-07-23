В Таганроге и пригороде Ростова громко: враг атакует беспилотниками

В ночь на 23 июля в окрестностях Ростова-на-Дону и Таганрога произошли взрывы. По сообщениям местных жителей, они слышали шум от летательных аппаратов, которые двигались на небольшой высоте. Об этом стало известно из публикации в Телеграм-канале Shot.

По информации от свидетелей, средства противовоздушной обороны отреагировали на украинские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Официальные данные пока не опубликованы. Сообщений о жертвах или повреждениях также не поступало.

«По словам очевидцев, в пригороде Ростова прогремело от двух до пяти взрывов, а в Таганроге — по меньшей мере пять. Местные жители утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте», — приводится в публикации.

Напомним, в вечернем сообщении от 22 июля Министерство обороны России объявило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в семи регионах страны.