Развожаев: в Севастополе ребенок получил осколочное ранение

Согласно предварительной информации, севастопольские средства ПВО сбили порядка 10 ракет. При отражении атаки, местный ребенок получил осколочное ранение, сообщил губернатор Михаил Развозжаев в официальных социальных сетях .

В посте он сообщил, что городские средства ПВО продолжают работу. Развозжаев добавил, что был сбит ряд воздушных целей. Согласно информации от городской Спасательной службы, было получено уведомление о раненом ребенке возле улицы Щербака.

Обломки вражеских снарядов также упали возле улицы Индустриальная, где загорелась гражданская машина и трава на участке, рассказал губернатор.

Он также уведомил, что дым возле внутреннего рейда Севастопольской и Южной бухт является маскировочным средством, которое используют отечественные ВС. Развозжаев призвал жителей не паниковать и помнить о безопасности.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге на территории города.