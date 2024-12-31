Развожаев: ВСУ предприняли попытку атаки Севастополя стаей безэкипажных катеров

Российские военные отразили попытку атаки Севастополя при помощи надводных беспилотников, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, предварительно известно об минимум одном уничтоженном вражеском безэкипажном катере.

Перед этим Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны, несущие дежурство, успешно перехватили и ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в воздушном пространстве над Черным морем. Согласно предварительным данным, также обошлось без пострадавших.

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