«РБК-Украина»: Киев впервые воспользовался ракетами ATACMS для ударов вглубь России

Вооруженные силы Украины якобы впервые воспользовались ракетами ATACMS для нанесения удара по территории России. Об этом сообщило издание «РБК-Украина», ссылаясь на свои источники.

Как утверждает «РБК-Украина», произошел первый обстрел ATACMS по целям на российской территории в городе Карачев, расположенном в Брянской области.

Согласно информации, украинские войска, вероятно, атаковали военный объект в данном районе. При этом издание подчеркивает, что населенный пункт находится всего в 130 км от украинской границы.

Ранее сообщалось, что американский Институт изучения войны (ISW) в свете недавнего якобы разрешения администрацией США Киеву применять дальнобойные ATACMS вглубь российской территории подготовил в соцсетях список из 245 военных объектов на территории страны, которые находятся в радиусе действия ракет.