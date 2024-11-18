Запад уже намечает цели в России: ISW выложил 245 объектов ВС РФ, куда полетят американские ATACMS

Американский Институт изучения войны (ISW) в свете недавнего якобы разрешения администрацией США Киеву применять дальнобойные ATACMS вглубь российской территории подготовил в соцсетях список из 245 военных объектов на территории страны, которые находятся в радиусе действия ракет.

На довольно оперативно подготовленной аналитиками ISW карте можно увидеть, что прямая угроза существует в первую очередь для минимум 15 российских военных авиабаз, откуда в практически круглосуточном режиме поднимаются для бомбардировки КАБами критической инфраструктуры Украины и позиций боевиков самолеты.

Предполагается, что, если Киев решится на нанесение ударов по указанным целям, это «может уменьшить давление ВС РФ на приграничные с Россией Сумскую и Харьковскую области».

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России, назвав президента Байдена «Кровавым Джо».