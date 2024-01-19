РБК: жители Белгорода стали очень внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги

После новогоднего удара украинской армии по Белгороду, его жители перестали быть беспечными. Сразу же после сигнала об объявлении воздушной тревоги они прячутся в укрытие. Об этом сообщило издание РБК .

Журналисты побывали в Белгороде и порасспрашивали его жителей, как те стали относиться к уже привычным им объявлениям об опасности удара с воздуха.

«Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся», - сообщил им один из мужчин.

В районе остановок общественного транспорта устроили специальные укрытия, которые огорожены бетонными плитами либо мешками с песком. Таких укрытий в городе будет со временем насчитываться 425 единиц. Яркие и хорошо видимые указатели будут показывать направления к таким убежищам. Во многих зданиях окна заклеены полосами скотча, чтобы осколки стекла не могли разлетаться далеко. Все говорит о том, что власти и сами горожане стали заметно более ответственно подходить к безопасности.

Ранее Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, пообещал, что областной центр разделят на ряд секторов. За каждый из них будет закреплена определенная строительная компания. Все они будут в меру своих сил заниматься устранением всех повреждений после воздушных ударов по городу.