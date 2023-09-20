Ребенка с матерью достали спасатели из-под завалов разрушенного взрывом дома в Балашихе

Спасатели достали из-под завалов разрушенного взрывом дома в Балашихе женщину и ее ребенка. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил SHOT .

По информации издания, на данный момент известно о троих пострадавших. Спасатели продолжают разбор завалов.

ЧП произошло утром в среду. В одной из квартир на четвертом этаже девятиэтажного дома на Октябрьской улице случился взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушились три этажа.

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва повреждено не менее десяти квартир.