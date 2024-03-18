Ребенок и двое взрослых погибли во время пожара в Тольятти

В Комсомольском районе Тольятти вспыхнул частный жилой дом. Пожарные при ликвидации возгорания нашли три тела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей МЧС по Самарской области.

На место возникновения пожара выезжали 49 огнеборцев, их усилия были подкреплены 14 единицами техники. Площадь возгорания составляла 42 квадратных метра.

«В результате пожара погибли три человека, в том числе один ребенок», - указали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Прокуратура Самарской области сейчас ведет доследственную проверку, которая должна уточнить все обстоятельства смерти людей.

Ранее сообщалось, что пожар возник на нефетеперерабатывающем предприятии под Самарой. Сызранский НПЗ был атакован беспилотником, в итоге пламя охватило порядка 500 квадратных метров заводской территории. У пожарных ушло полдня на его тушение.