Ребенок и двое взрослых пострадали при падении фуры с эстакады в Ступино
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Кабина фуры упала с эстакады на другой автомобиль на трассе в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области сообщил ТАСС.
ЧП случилось на семьдесят четвертом километре трассы «Дон» в Ступино. По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на препятствие, после чего кабина большегруза упала с эстакады на другую машину. Произошел пожар.
Уточняется, что сейчас возгорание локализовано. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: двое взрослых и одиннадцатилетний ребенок.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при съезде машины в кювет на трассе в Богородском округе.