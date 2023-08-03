Ребенок и двое взрослых пострадали при падении фуры с эстакады в Ступино

Кабина фуры упала с эстакады на другой автомобиль на трассе в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области сообщил ТАСС .

ЧП случилось на семьдесят четвертом километре трассы «Дон» в Ступино. По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на препятствие, после чего кабина большегруза упала с эстакады на другую машину. Произошел пожар.

Уточняется, что сейчас возгорание локализовано. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: двое взрослых и одиннадцатилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при съезде машины в кювет на трассе в Богородском округе.