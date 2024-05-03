Ребенок насквозь проткнул руку длинным гвоздем в заброшенном здании в Подмосковье

Четырнадцатилетняя девочка насквозь проткнула руку длинным ржавым гвоздем, упав на доску в заброшенном здании в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

ЧП произошло в Ступино. Спасателей вызвали медицинские работники. Подростка нужно было доставить в больницу вместе с доской, чтобы вытащить гвоздь из правой кисти в условиях стационара.

Работники «Мособлпожспаса» оказали девочке психологическую помощь, аккуратно закрепили ее на носилках, чтобы не беспокоить поврежденную руку, и транспортировали в автомобиль скорой помощи.

Ранее подмосковные спасатели оказали помощь тринадцатилетнему подростку, чей палец застрял в механизме игрушечного автомата.