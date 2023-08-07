«Ребенок погрузится и утонет»: выяснилось, какую смертельную опасность для детей таят водоемы в жару

Резко погрузившись в воду в жару, дети могут погибнуть. Об этом рассказал российский хирург Дмитрий Березовский изданию NEWS.ru .

Перепад температур

Эксперт объяснил, что все дело в сильном температурном перепаде. Погружаясь в прохладную воду, когда на поверхности очень жарко, можно заработать нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. Из-за этого есть риск пойти ко дну.

«Придержите их (детей. — Прим. ред.), не надо торопиться. Особенно в жару, потому что страшен перепад температур. При резком прыжке в воду он может повлиять на терморегуляцию, вызвать спазм сосудов. Это нарушит кровоснабжение сердечной мышцы и может вызвать нарушение сердечного ритма. Ребенок потеряет сознание, погрузится под воду и утонет», — объяснил медик.

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Несмотря на то, что подобные трагедии скорее редкость, Березовский порекомендовал россиянам быть внимательнее к своим детям во время отдыха у водоемов. Не стоит оставлять их одних, нужно, чтобы они всегда были в поле зрения взрослого.

Одна лишь капля

Но не только купание может закончиться фатально в жару. Хирург предупредил, что, слишком разогревшись на солнце, человек рискует столкнуться с нарушением функции внешнего дыхания, гипоксией (кислородным голоданием. — Прим. ред.) головного мозга и потерей сознания. Спровоцировать этот процесс может даже всего одна маленькая капля холодной воды, попавшая на заднюю стенку глотки. Она может стать причиной развития длительного спазма голосовой щели, ну а дальше следуют упомянутые недуги.

Ранее в ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали, что купаться в водоемах при плохом самочувствии опасно. Специалисты порекомендовали жителям и гостям Подмосковья соблюдать особые меры предосторожности тем, кто страдает от гипертонии, ревматизма, эпилепсии и других хронических заболеваний.