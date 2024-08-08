Ребенок получил тяжелые травмы из-за падения футбольных ворот в Подмосковье

Безопасность
t.me/mosoblproc

Фото: [t.me/mosoblproc]

Футбольные ворота упали на одиннадцатилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Все произошло накануне днем в Солнечногорске на одном из футбольных полей, уточнили в надзорном ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования контролирует городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина избил и поджег свою возлюбленную из-за бытовой ссоры.

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