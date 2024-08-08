Ребенок получил тяжелые травмы из-за падения футбольных ворот в Подмосковье
Фото: [t.me/mosoblproc]
Футбольные ворота упали на одиннадцатилетнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Все произошло накануне днем в Солнечногорске на одном из футбольных полей, уточнили в надзорном ведомстве.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования контролирует городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина избил и поджег свою возлюбленную из-за бытовой ссоры.