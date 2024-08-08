Ребенок получил тяжелые травмы из-за падения футбольных ворот в Подмосковье

Все произошло накануне днем в Солнечногорске на одном из футбольных полей, уточнили в надзорном ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования контролирует городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина избил и поджег свою возлюбленную из-за бытовой ссоры.