В Подмосковье 36-летний местный житель вылил на свою девушку жидкость для розжига углей и поджег ее в ходе бытовой ссоры, пишет SHOT .

Все произошло накануне вечером в Лосино-Петровском. Сначала у женщины вспыхнули волосы, затем пламя перекинулось на лицо и тело. У пострадавшей порядка сорока процентов ожогов.

Кроме того, перед поджогом мужчина, скорее всего, сначала избил девушку. У потерпевшей подозрение на черепно-мозговую травму и сотрясение.

Также выяснилось, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что в Раменском возбудили дело по факту удержания в рабстве двух женщин.