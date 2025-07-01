Ребенок пострадал при атаке ВСУ на Ижевск: количество пострадавших возросло до 31 человека

По результатам украинской атаки на Ижевск ранения получил 31 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Стало известно, что число тех, кто получил ранения в результате налета украинских беспилотников на Ижевск, выросло. Среди раненых числится 31 человек. Еще трое погибли.

«Трое находятся в тяжёлом состоянии, еще 25, включая ребенка, — в среднем», — указал микроблог.

В городе отменены все массовые мероприятия, которые планировалось провести 1 и 2 июля.

Ранее сообщалось, что при воздушном налете на Ижевск ранения получили 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре. С пострадавшими работают специалисты-психологи.