Ребенок пострадал при атаке ВСУ на Ижевск: количество пострадавших возросло до 31 человека
Mash: число раненых в Ижевске после удара ВСУ выросло до 31 человека
Фото: [Медиасток.рф]
По результатам украинской атаки на Ижевск ранения получил 31 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Стало известно, что число тех, кто получил ранения в результате налета украинских беспилотников на Ижевск, выросло. Среди раненых числится 31 человек. Еще трое погибли.
«Трое находятся в тяжёлом состоянии, еще 25, включая ребенка, — в среднем», — указал микроблог.
В городе отменены все массовые мероприятия, которые планировалось провести 1 и 2 июля.
Ранее сообщалось, что при воздушном налете на Ижевск ранения получили 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре. С пострадавшими работают специалисты-психологи.