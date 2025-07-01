Удар беспилотников ВСУ в Ижевске привел к жертвам и пострадавшим
Бречалов: после атаки ВСУ на предприятие в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые
Фото: [Медиасток.рф]
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил в своем телеграм-канале о жертвах и серьезных ранениях, полученных в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие в Ижевске 1 июля.
По его информации, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре. С пострадавшими работают специалисты-психологи.
Министерство здравоохранения Удмуртии предоставило номер горячей линии для получения информации о людях, доставленных в больницу после атаки на предприятие: +7 (3412) 69-35-10.
Как сообщил телеграм-канал SHOT, атака дронов на Ижевск привела к гибели трех человек и еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Состояние троих оценивается как тяжелое.
Ранее очевидцы заявили, что слышали два взрыва во время атаки БПЛА на Ижевск.