Удар беспилотников ВСУ в Ижевске привел к жертвам и пострадавшим

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил в своем телеграм-канале о жертвах и серьезных ранениях, полученных в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие в Ижевске 1 июля.

По его информации, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре. С пострадавшими работают специалисты-психологи.

Министерство здравоохранения Удмуртии предоставило номер горячей линии для получения информации о людях, доставленных в больницу после атаки на предприятие: +7 (3412) 69-35-10.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, атака дронов на Ижевск привела к гибели трех человек и еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Состояние троих оценивается как тяжелое.

Ранее очевидцы заявили, что слышали два взрыва во время атаки БПЛА на Ижевск.