Ребенок пострадал в ДТП с участием трех автомобилей в Красногорске

Девятилетний мальчик и его мать получили тяжелые травмы в результате ДТП на трассе «Балтия» в городском округе Красногорск.

Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, женщина за рулем иномарки совершила столкновение с двумя автомобилями, ехавшими в попутном направлении, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья, в свою очередь, уточнили, что в автомобиле, столкнувшемся с двумя другими машинами, было двое детей. Пострадавшими являются женщина-водитель и один из ее несовершеннолетних пассажиров. Их доставили в больницу.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Красногорская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что на трассе в Раменском столкнулись три большегруза.