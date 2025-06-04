Ребенок впал в кому после употребления конфет с каннабисом в Нидерландах

После употребления сладостей, содержащих каннабиноиды, здоровье маленького ребенка резко ухудшилось, что привело к его впадению в кому. Об этом проинформировало издание NL Times, ссылаясь на сведения, полученные из больницы, расположенной в нидерландском городе Алмело.

В прошлый четверг нидерландский регулятор в сфере безопасности продуктов питания и потребительских товаров (NVWA) уведомил о том, что в определенной партии жевательных конфет было обнаружено наличие каннабиса.

Согласно информации, опубликованной на портале, двое детей из нидерландского города Алмело были доставлены в больницу после употребления этих конфет.

Ребенок, погрузившийся в кому и находившийся в тяжелом состоянии, был переведен в другое, специализированное медицинское учреждение для получения необходимой помощи. В настоящее время состояние обоих детей оценивается как стабильное, сообщил представитель больницы.

Больница отказалась предоставить какую-либо дополнительную информацию об инциденте. Подчеркивается, что полиция продолжает выяснять обстоятельства попадания наркотического вещества в конфеты.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах продавали мармелад Haribo с наркотиками.