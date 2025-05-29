В Нидерландах продавали мармелад Haribo с наркотиками

Haribo решил отозвать партию мармелада, в которой были найдены следа каннабиса. Об этом сообщило издание Independent.

Одна из нидерландских семей купила Happy Cola F! ZZ, а после употребления сладости люди почувствовали себя плохо. У любителей Haribo начала кружиться голова, что стало поводом для обращения в правоохранительные органы. Мармелад был исследован в управлении по безопасности пищевых продуктов и товаров для потребителей, а его результаты оказались неожиданными. Выяснилось, что в сладости присутствуют следы каннабиса. В сумме проверяющие выявили три представляющих опасность пачки.

По утверждению компании, данный инцидент носит единичный характер, а поставляющаяся в Британию продукция соответствует принятым нормам.

Ранее сообщалось о том, что в Амурской области силовики задержали 24-летнего мужчину практически с 10 кг синтетических наркотиков. Стоимость смертельного зелья была оценена почти в 150 млн рублей.