Red Wings изменит график полетов из-за инцидента с лайнером в Домодедово

Авиакомпания Red Wings объявила о вынужденных корректировках в расписании ряда своих рейсов.

Данное решение стало следствием нештатной ситуации, произошедшей ранее с воздушным судном, выполнявшим рейс по маршруту Москва-Пхукет и находившимся на территории аэропорта Домодедово, пояснил представитель перевозчика.

Для минимизации воздействия на пассажиропоток и обеспечения безопасности перевозчик проводит плановую сверку и оптимизацию графика полетов. В компании подчеркивают, что принимаемые меры носят превентивный характер и направлены на поддержание стабильности и регулярности воздушного сообщения.

Ранее в Росавиации прокомментировали инцидент с самолетом Boeing 777.