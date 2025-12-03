Red Wings изменит график полетов из-за инцидента с лайнером в Домодедово
Red Wings проводит сверку расписания после внештатной ситуации с Boeing-777
Фото: [istockphoto.com/huettenhoelscher]
Авиакомпания Red Wings объявила о вынужденных корректировках в расписании ряда своих рейсов.
Данное решение стало следствием нештатной ситуации, произошедшей ранее с воздушным судном, выполнявшим рейс по маршруту Москва-Пхукет и находившимся на территории аэропорта Домодедово, пояснил представитель перевозчика.
Для минимизации воздействия на пассажиропоток и обеспечения безопасности перевозчик проводит плановую сверку и оптимизацию графика полетов. В компании подчеркивают, что принимаемые меры носят превентивный характер и направлены на поддержание стабильности и регулярности воздушного сообщения.
Ранее в Росавиации прокомментировали инцидент с самолетом Boeing 777.