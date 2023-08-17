Рейд по выявлению нарушения миграционного законодательства провели в подмосковном Дмитрове

Более двухсот семидесяти уроженцев из стран Средней Азии проверили сотрудники полиции в Дмитрове в рамках оперативно-профилактических мероприятий, которые были направлены на выявление и пресечение незаконной миграции в муниципалитете. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что всего в результате мероприятий полицейскими было составлено более ста пятидесяти протоколов, из которых за нарушение правил пребывания и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации более восьмидесяти мигрантов привлекли к административной ответственности.

Также по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан возбуждены административные расследования. На руководителей организаций составлено 12 протоколов по ст. 18.15 КоАП РФ.

«По подозрению в организации незаконной миграции полицейскими задержан 47-летний житель Тамбовской области, предоставивший двум иностранным гражданам квартиру для проживания. В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ», — сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Ранее стало известно, что житель Мытищ сутки удерживал в квартире бывшую сожительницу и избивал ее.