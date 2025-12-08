Рейды ГИБДД в Рязанской области показали низкую дисциплину на дорогах

На выходных дороги Рязанской области стали объектом пристального внимания инспекторов ДПС. В ходе масштабных оперативно-профилактических рейдов сотрудники Госавтоинспекции выявили целый спектр нарушений — от пьяного вождения до игнорирования правил перевозки детей. Всего за два дня было зафиксировано 846 нарушений, что говорит о сохраняющихся серьезных проблемах с дисциплиной на дорогах. Об этом сообщает издание 7info.

Особую тревогу вызывают водители, севшие за руль в нетрезвом состоянии. За выходные задержали 19 таких нарушителей, еще шестеро отказались от медицинского освидетельствования, что по закону приравнивается к управлению автомобилем в опьянении. Но самым опасным оказались те, кого поймали повторно — таких случаев выявлено 12. Для них последствия уже выходят за рамки административного штрафа и грозят реальной уголовной ответственностью.

Рейды затронули не только автомобилистов. Инспекторы отметили 8 нарушений со стороны пешеходов, которые также нередко рискуют своей безопасностью и безопасностью других участников движения. Отдельной проблемой остаются те, кто вообще не имеет права управлять транспортным средством — за выходные таких водителей оказалось 17.

Итоги этих проверок — это не просто сухие цифры, а показатель системных проблем. Несмотря на регулярные профилактические мероприятия, остается значительное число водителей, которые сознательно нарушают правила, создавая угрозу для всех, кто находится на дороге. Такие рейды, безусловно, необходимы, но они лишь временная мера. Для реальных изменений нужны не только штрафы, но и постоянная работа по повышению культуры вождения и ответственности каждого участника движения.

