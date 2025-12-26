Рейс из Иркутска в Бодайбо совершил экстренную посадку в аэропорту вылета после взлета

В Иркутской области произошел нештатный инцидент с пассажирским самолетом. Как сообщает издание IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, воздушное судно, выполнявшее рейс из Иркутска в Бодайбо, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета.

Инцидент произошел 25 декабря. Самолет благополучно взлетел, но вскоре после вылета экипаж принял решение о развороте и возврате в пункт отправления. Борт совершил благополучную посадку в иркутском аэропорту. По предварительной информации, причиной возврата стала техническая неисправность. В результате случившегося никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента на предмет возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Точная природа технической неполадки будет выяснена в ходе экспертиз.

