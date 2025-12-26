В Алматы самолет Lufthansa встретила бригада врачей, но констатировала смерть пассажира

Самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший рейсом из Мюнхена (Германия) в Пекин (Китай), был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Алматы. Причиной срочного изменения маршрута стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Об этом со ссылкой на пресс-службу Авиационной администрации Казахстана сообщает издание Tengri Travel.

Инцидент произошел утром 26 декабря. Как уточняется, 30-летний мужчина пожаловался на недомогание, а вскоре после этого потерял сознание. Командир воздушного судна, оценив ситуацию как критическую, принял решение о немедленном приземлении в ближайшем подходящем аэропорту, которым стал Алматы. На земле лайнер уже ожидала экстренная медицинская бригада. Однако, несмотря на оперативность действий экипажа и наземных служб, помочь пассажиру не удалось. Врачи констатировали, что мужчина скончался еще до посадки самолета. Предположительной причиной смерти названы острые проблемы с сердцем. По факту произошедшего казахстанскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело для установления всех обстоятельств трагедии. После проведения необходимых процедур и дозаправки самолет Lufthansa продолжил свой путь в конечный пункт назначения — Пекин.