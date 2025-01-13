Американская авиакомпания проводит расследование после скандала с Нурмагомедовым

Авиакомпания Frontier Airlines, которой принадлежит самолет, с рейса которого ранее сняли бывшего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, начала расследование произошедшего. Об этом в соцсетях написал представитель пресс-службы авиакомпании.

Он отметил под постом спортсмена, что компания в курсе инцидента и будет работать над выяснением всех обстоятельств.

12 января стало известно, что Нурмагомедова сняли с рейса американских авиалиний после спора со стюардессой. Очевидцы рассказали, что конфликт начался после того, как бортпроводница спросила бойца, сможет ли он помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).

Нурмагомедов, вероятно, не понял вопроса, что привело к недоразумению. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил Нурмагомедова покинуть самолет. Видео этого инцидента быстро распространилось в соцсетях, вызвав бурные обсуждения пользователей.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он ушел из спорта непобежденным, имея на счету 29 побед. Он трижды сумел защитить титул чемпиона. В 2018 году Нурмагомедов победил ирландского бойца Конора Макгрегора в самом кассовом бою в истории смешанных единоборств.

Тем не менее Нурмагомедов был частью других скандалов. В ноябре 2024 года его имя фигурировало в делах с Федеральной налоговой службой (ФНС), куда он задолжал около 300 млн руб.

Ранее Хабиб Нурмагомедов дал совет снявшей его с рейса в США «грубой» стюардессе.