Рейс Мумбаи-Мюнхен экстренно приземлился в Турции

В четверг вечером воздушное пространство над восточно-турецким городом Эрзурум было внезапно закрыто из-за чрезвычайной ситуации.

Причиной стала вынужденная посадка пассажирского лайнера индийской авиакомпании Vistara, следовавшего по маршруту Мумбаи-Мюнхен. По данным местных властей, экипаж воздушного судна получил информацию о возможном наличии взрывного устройства на борту. Это вынудило пилотов изменить курс и совершить экстренное приземление в ближайшем подходящем аэропорту.

Губернатор Эрзурума Мустафа Чифтчи лично контролировал ситуацию и сообщил прессе о развитии событий. По его словам, самолет находился на взлетно-посадочной полосе около 30 минут, пока специальные службы проводили тщательный осмотр салона. После этого все 247 пассажиров были эвакуированы в здание аэровокзала, где также прошли процедуру дополнительного досмотра.

На момент подготовки сообщения специалисты приступили к проверке багажного отсека воздушного судна. Правоохранительные органы Турции проводят расследование инцидента, выясняя источник информации о предполагаемой угрозе.

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