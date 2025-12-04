Рейс на Пхукет перенесли из-за инцидента с двигателем
Рейс Red Wings на Пхукет будет выполнен 5 декабря
Фото: [istockphoto.com/TexPhoto]
Авиакомпания Red Wings назначила новый вылет на популярный курорт Таиланда для пассажиров, чей рейс был прерван из-за технической неисправности.
Согласно обновленному расписанию, самолет отправится из московского аэропорта Домодедово в 01:40 по московскому времени 5 декабря. Для выполнения перелета будет задействован резервный воздушный корабль.
Причиной переноса стал инцидент, произошедший вечером 3 декабря: на вылетевшем в Пхукет лайнере было зафиксировано возгорание в одном из двигателей. Экипаж действовал по стандартным процедурам безопасности: выработал топливо в воздухе и успешно посадил воздушное судно обратно в аэропорту вылета. На борту находилось 425 человек, никто не пострадал. Росавиация уже начала расследование, предварительно квалифицировав ситуацию как авиационный инцидент. На время задержки перевозчик обеспечил путешественников всем необходимым: питанием, напитками и проживанием в гостинице.
Ранее сообщалось о том, что Red Wings проводит сверку расписания после внештатной ситуации с Boeing-777.