Рейс на Пхукет перенесли из-за инцидента с двигателем

Согласно обновленному расписанию, самолет отправится из московского аэропорта Домодедово в 01:40 по московскому времени 5 декабря. Для выполнения перелета будет задействован резервный воздушный корабль.

Причиной переноса стал инцидент, произошедший вечером 3 декабря: на вылетевшем в Пхукет лайнере было зафиксировано возгорание в одном из двигателей. Экипаж действовал по стандартным процедурам безопасности: выработал топливо в воздухе и успешно посадил воздушное судно обратно в аэропорту вылета. На борту находилось 425 человек, никто не пострадал. Росавиация уже начала расследование, предварительно квалифицировав ситуацию как авиационный инцидент. На время задержки перевозчик обеспечил путешественников всем необходимым: питанием, напитками и проживанием в гостинице.

Ранее сообщалось о том, что Red Wings проводит сверку расписания после внештатной ситуации с Boeing-777.