«Река ошибок не прощает»: стало известно, как спаслись потерявшиеся во время сплава в Бурятии туристы

В Бурятии спасатели МЧС нашли пятерых туристов, потерявшихся накануне во время сплава на катамаранах по реке Снежной. Об этом сообщил Babr Mash .

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отметил, что это была подготовленная группа туристов, поэтому спортсмены остались в живых.

«Увидев, что пошел большой подъем воды ввиду обильного выпадения осадков, они должны были остановиться где-то и переждать непогоду. На случай попадания в подобную ситуацию у них при себе были средства оповещения — ракетница, скорее всего ручная, или небольшие дымовые шашки. Они смогли обозначить свое местонахождение пуском ракеты», — рассказал Щетинин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спасатель подчеркнул, что любителям нельзя отправляться в подобный поход по такой сложной реке. А подготовленные люди как раз продумывают все на случай возникновения нештатных ситуаций и заботятся о своей безопасности.

«Походы бывают разной категории сложности. Как известно, река ошибок не прощает. Новичкам надо сплавляться по более спокойной реке. Для того, чтобы отправиться в более сложный поход, нужно сначала обучиться определенным приемам, в том числе выживанию, а потом уже, набрав необходимый опыт и знания, отправляться в составе группы», — подчеркнул эксперт.

Собеседник добавил, что необходимо также иметь соответствующую экипировку, провести предварительно разведку местности и зарегистрировать свой маршрут в местном МЧС, прежде чем отправляться в путь.

Ранее эксперт по выживанию рассказал, как спастись от акулы.