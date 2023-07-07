«Река ошибок не прощает»: стало известно, как спаслись потерявшиеся во время сплава в Бурятии туристы
Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал, как не погибнуть во время сплава по реке
Фото: [Алексей Коновалов/ТАСС]
В Бурятии спасатели МЧС нашли пятерых туристов, потерявшихся накануне во время сплава на катамаранах по реке Снежной. Об этом сообщил Babr Mash.
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин отметил, что это была подготовленная группа туристов, поэтому спортсмены остались в живых.
«Увидев, что пошел большой подъем воды ввиду обильного выпадения осадков, они должны были остановиться где-то и переждать непогоду. На случай попадания в подобную ситуацию у них при себе были средства оповещения — ракетница, скорее всего ручная, или небольшие дымовые шашки. Они смогли обозначить свое местонахождение пуском ракеты», — рассказал Щетинин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Спасатель подчеркнул, что любителям нельзя отправляться в подобный поход по такой сложной реке. А подготовленные люди как раз продумывают все на случай возникновения нештатных ситуаций и заботятся о своей безопасности.
«Походы бывают разной категории сложности. Как известно, река ошибок не прощает. Новичкам надо сплавляться по более спокойной реке. Для того, чтобы отправиться в более сложный поход, нужно сначала обучиться определенным приемам, в том числе выживанию, а потом уже, набрав необходимый опыт и знания, отправляться в составе группы», — подчеркнул эксперт.
Собеседник добавил, что необходимо также иметь соответствующую экипировку, провести предварительно разведку местности и зарегистрировать свой маршрут в местном МЧС, прежде чем отправляться в путь.
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