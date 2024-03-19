Реконструкция комплекса по переработке отходов стартовала в Кашире

Лаборатория Главного управления государственного строительного надзора оценит качество строительства новых мощностей в рамках реконструкции комплекса по переработке отходов в Кашире, сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперты научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ приступили к техническому обследованию выполненных работ в ходе реконструкции и модернизации комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов «Дон» в Кашире.

Работники МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ в ходе инструментального обследования провели оценку соответствия выполненных строительно-монтажных работ требованиям проектной документации очистных сооружений и накопительных резервуаров фильтрата и концентрата, канализационной насосной станции ливневых сточных вод и установки по обезвреживанию биогаза.

Сотрудники лаборатории ведомства проверили прочность бетона методом отрыва со скалыванием. Также осуществлен комплекс мер по выполнению замеров и фиксации результатов измерений строительных конструкций, определению фактических геометрических характеристик и параметров объекта. Примечательно, что плановый срок завершения работ намечен на август этого года.