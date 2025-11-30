Рекорд безопасности: в Подольске установили более 400 новых камер видеонаблюдения за год

Городской округ Подольск значительно усилил систему видеонаблюдения — с начала года здесь установили 417 новых камер системы «Безопасный регион», доведя общее количество устройств видеоконтроля до 6676.

Значительная часть оборудования появилась по прямым запросам жителей, которые активно участвовали в открытых голосованиях «Сделаем Подмосковье безопасным вместе!» и «Установка видеокамер системы «Безопасный регион» по обращениям жителей Подмосковья». Эти мероприятия проходили с января по март и позволили определить проблемные точки, где безопасность требовала особого внимания.

Ярким примером работы этой системы стало недавнее размещение двух камер на улице Трубной, 21. Оборудование направлено на детскую игровую площадку, парковку и дворовую территорию — места, которые жители обозначили как потенциально уязвимые. Работоспособность новых камер лично проверил заместитель главы городского округа Подольск Игорь Семенов.

Такой точечный подход к размещению камер позволяет эффективнее бороться с правонарушениями и создавать более безопасную среду в жилых зонах.

