В Химках в сквере «Лесная сказка» обустроили экотропу

В квартале Свистуха в сквере «Лесная сказка» Химок рабочие обустроили новую экотропу, которая связала школу № 30 с остановкой общественного транспорта «Свистуха». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Предварительные результаты работ оценили ученики, их родители, а также представители администрации вместе с депутатом Совета депутатов, директором школы № 30 Татьяной Кавторевой. Специалисты установили на территории опоры освещения, подключили камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион», а также установили новые лавочки, качели и урны. Зимой экотропу от снега будут очищать сотрудники МБУ «ОГХ».

