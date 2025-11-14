Рекордные 216 украинских БПЛА сбили за одну ночь: ПВО отразила массированную атаку на регионы РФ

Так, над территорией Краснодарского края сбили 66 воздушных целей. Над Саратовской областью сбиты 45 беспилотников. Над Республикой Крым уничтожено 19 аппаратов.

Над Волгоградской областью силы ПВО перехватили восемь дронов. Над Ростовской областью сбиты семь единиц. Над Белгородской областью нейтрализованы четыре беспилотника. Над Тамбовской областью уничтожили три БПЛА.

Над Брянской и Воронежской областями силы ПВО сбили по два и одному дрону соответственно. Над Нижегородской и Оренбургской областями перехвачено по одному беспилотнику. Над акваторией Черного моря дежурными средствами ПВО уничтожены 59 летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске обломки беспилотника повредили жилой дом.