Ремонт с огоньком: одна искра от сварки превратила дом в Волоколамске в пепелище

В подмосковном Волоколамске вечером 4 февраля пламя полностью уничтожило частный дом и пристроенный к нему гараж. Причиной масштабного пожара, по предварительной информации, стала неосторожность при ремонте автомобиля. Инцидент произошел на улице Леонова и едва не привел к более серьезным последствиям, выяснил REGIONS .

По версии следствия, возгорание началось в гараже, где владелец проводил сварочные работы. Во время процесса в помещении произошел резкий хлопок, точные причины которого еще предстоит установить. Возникшее пламя мгновенно перекинулось на автомобиль, а затем стремительно охватило все строение. Огонь быстро преодолел стену и переметнулся на жилой дом, пристроенный к гаражу.

На место происшествия оперативно прибыли силы пожарной охраны. Благодаря их грамотным и самоотверженным действиям удалось предотвратить настоящую катастрофу.

«После многих часов напряженной работы возгорание удалось полностью ликвидировать, не дав огню распространиться на соседнее строение. К счастью, никто не пострадал», — рассказал REGIONS начальник ПСЧ-203 Владислав Макеев.

Пожарным также удалось эвакуировать припаркованный рядом автомобиль, не попавший в зону основного пожара.

Общая площадь, охваченная огнем, составила 126 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 23 человека и шесть единиц специальной техники. По счастливой случайности, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, для владельца утрата стала полной: как гараж, так и жилой дом были уничтожены огнем.

Ранее сообщалось, что в Москве горело здание с редакциями «Известий» и «РенТВ»: работников массово эвакуировали.