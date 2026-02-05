Идет ликвидация огня: что известно о пожаре в здании, где расположены российские СМИ

В Москве горит бизнес-центр в Партийном переулке, где расположены редакции ряда крупных российских СМИ, включая «Известия», «РенТВ» и «Пятый канал». Из здания валит густой черный дым, а пожару уже присвоен повышенный номер сложности. Все сотрудники изданий экстренно эвакуированы. Об этом сообщает «MSK1.RU»

Предполагается, что возгорание началось в сауне фитнес-клуба Aquastar, который также находится по этому адресу. Помимо упомянутых СМИ, в здании расположены редакции телеканала «Царьград» и информационного агентства Regnum.

На месте работают многочисленные расчеты МЧС, проводится ликвидация огня и спасательные операции. О возможных пострадавших пока не сообщается. Инцидент вызвал серьезные затруднения в движении транспорта в районе Партийного переулка. Работа всех расположенных здесь редакций временно приостановлена. Причины возгорания выясняются.





