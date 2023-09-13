Ремонтнику из Пушкино предъявили обвинение в избиении до смерти коллеги в ходе ссоры

В Пушкино предъявили обвинение 48-летнему местному жителю, который избил до смерти своего коллегу в ходе ссоры. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло на прошлой неделе. Мужчины, чей род деятельности был связан с ремонтными работами, проживали в частном доме. В результате конфликта один из них ударил оппонента по голове не менее трех раз. Потерпевший в этот же день скончался в больнице.

Также известно, что в 2009 году обвиняемый уже был судим за убийство и отбывал наказание. Из мест лишения свободы он освободился в 2018 году.

Сегодня суд рассмотрит вопрос о заключении мужчины под стражу, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель подмосковного Зарайска зарезал свою 54-летнюю знакомую канцелярским ножом.