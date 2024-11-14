РЕН ТВ: фура, из-за которой в Крыму рухнул мост, была перегружена на 13 тонн

Предварительные данные МЧС гласят, что фура, ставшая причиной обрушения моста в Крыму, имела почти 13 тонн перегруза. Об этом проинформировал РЕН ТВ, ссылаясь на слова Сергея Сорокина, начальника пожарно-спасательного отряда данного ведомства в регионе.

Он подчеркнул, что неподалеку от места происшествия находился специализированный знак, который информировал о предельной грузоподъемности моста — не более 18 тонн. В то же время фура, спровоцировавшая инцидент, перевозила примерно 30 тонн.

В настоящее время идут работы по разбору завалов с использованием инженерной техники и восстановительного поезда. Легковой автомобиль был устранен, однако большегруз и бетонные плиты все еще остаются на месте.

Ранее сообщалось, что работы по расчистке железнодорожных путей в районе обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершены, движение пригородных поездов полностью восстановлено к 11:00 по московскому времени.