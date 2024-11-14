Советник главы Крыма рассказал, когда восстановят движение поездов после обрушения моста

Работы по расчистке железнодорожных путей в районе обрушения моста в Джанкойском районе Крыма завершены, движение пригородных поездов будет полностью восстановлено к 11:00 по московскому времени. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

Инна Федоренко, глава администрации Джанкойского района, также подтвердила, что в ближайшее время территория вокруг места падения моста будет освобождена от завалов.

В данный момент проводится оценка ущерба и совместно с соответствующими службами разрабатывается план по восстановлению инфраструктуры.

Ранее в Сеть выложили видео с места обрушения моста в Крыму на ж/д пути. Обрыв путепровода произошел между селами Изумрудное и Маслово.