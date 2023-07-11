РЕН ТВ: жителя Подмосковья задержали за хранение в гараже крупного арсенала оружия и боеприпасов

Полицейские в Подмосковье задержали местного жителя, который хранил в собственном гараже арсенал оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ .

По информации издания, правоохранителям о наличии схрона рассказал знакомый задержанного. Мужчины отдыхали в поселке Денежниково Раменского городского округа. Один из них признался приятелю «по секрету», что спрятал в гараже большое количество боеприпасов и оружия.

Правоохранительные органы провели проверку и обнаружили при обыске в гараже по месту жительства подозреваемого четырнадцать гранат с запалами, автомат Калашникова и свыше четырехсот патронов к нему.

Все найденное было изъято. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего, в том числе выясняется, откуда у жителя Рузы взялось такое количество боеприпасов.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали жителя Долгопрудного, который зарезал своего знакомого в ходе ссоры.