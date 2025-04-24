Рэпер Влади из группы «Каста» обжаловал в суде статус иноагента
Участник группы «Каста» рэпер Влади попытался обжаловать статус иноагента
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Владислав Лешкевич*, более известный публике как рэпер Влади* из группы «Каста», отправил в суд иск с требованием снять с него статус иноагента. Об этом сообщило РИА Новости.
Министерство юстиции РФ внесло Лешкевича в свой реестр иноагентов еще в начале прошлого года. Теперь исполнитель захотел избавиться от такого статуса. С этой целью он направил иск в московский суд.
«Истец: Лешкевич В.В., ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации», — указали представители суда журналистам.
Судя по картотеке, заявление от Влади поступило во вторник, 22 апреля. Дата его рассмотрения судьями пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что песни группы «Каста» стали недоступны в музыкальных сервисах в Сети. Они полностью пропали в музыкальном сервисе Apple. В сервисе «Яндекс» они до сих пор есть, но только в виде записей с концертов. Все студийные треки также стали недоступны для пользователей.
*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.